البث الحي
منوعات

ميركل تدعم تركيا في إقامة "منطقة آمنة" بسوريا

16/2/2016

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تؤيد الاقتراح التركي بإقامة منطقة حظر طيران في سوريا يكون اللاجئون بها في مأمن من الهجمات على حد تعبيرها.

واعتبرت ميركل في مقابلة مع صحيفة ألمانية أنه لن يكون هناك تفاوض مع تنظيم الدولة بشأن إقامة تلك المنطقة.

وأضافت أنه سيكون من المفيد أن يتوصل مؤيدو الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضوه لمثل هذا الاتفاق.

وأكدت المستشارة الألمانية أن الغارات الروسية حول حلب (شمال سوريا) تتسبب في تعقيد كل شيء أكثر وأكثر، مبدية تعاطفا مع موقف الحكومة التركية وتفهمها لانتقادات الساسة الأتراك لأوروبا لرفضها استقبال اللاجئين، بينما هم يطالبون أنقرة بإبقاء حدودها مفتوحة أمام المزيد منهم.

وحذرت ميركل من أنه إذا لم يتم ضمان الأمن للاجئين بمنطقة آمنة، فقد يتعرضون لمذابح على غرار ما حدث في سربرينتسا عام 1995 حين قتلت قوات صرب البوسنة نحو ثمانية آلاف شخص من المسلمين.

ولم توضح ميركل حدود هذه المنطقة، بينما تدعو تركيا منذ أشهر إلى إقامة منطقة آمنة تمتد من إعزاز إلى جرابلس في شمال مدينة حلب، لاستقبال النازحين السوريين على أرضهم.

وتواجه أنقرة صعوبة في الوقت الراهن في إقناع شركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفكرة منطقة حظر جوي، فيما تبدو الإدارة الأميركية منقسمة حول الموضوع، بينما تعارض روسيا من جهتها بشدة الفكرة وتعتبرها انتهاكا للسيادة السورية.

وتستضيف تركيا نحو 2.6 مليون لاجئ سوري، لكنها تحاول إبقاء أحدث موجة منهم على الجانب السوري من الحدود لأسباب منها الضغط على روسيا لوقف دعمها للقوات الحكومية السورية قرب مدينة حلب.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)