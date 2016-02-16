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محكمة مصرية تصدر أحكاماً بسجن 34 معارضًا بينهم متوفى

16/2/2016

أحكام بالسجن لـ34 معارضًا بالسويس بينهم متوفى

قضت محكمة مصرية الاثنين، بسجن 34 معارضًا، لمدة 3 سنوات، وبراءة 3  آخرين.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة (بمحافظة السويس شمال شرق البلاد)، قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على 34 شخصًا بتهمة قتل شاب في السويس، وإصابة 3 آخرين، والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة نارية، وتكدير السلم العام، وبرأت المحكمة 3 آخرين من تلك التهم.

وضمت القضية 37 متهمًا، وجهت لهم النيابة العامة في السويس نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، "تهم قتل مواطن، والشروع في قتل 3 آخرين، وحيازة أسلحة نارية، وبيضاء، وتعمد إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الشرطة، وكسر حظر التجوال".

من جانبها، قالت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة السويس، في بيان لها، إن "محكمة جنايات السويس قضت بالسجن 3 سنوات على 34 من رافضي الانقلاب بالمحافظة، من بينهم أحمد خلف عبد المنعم (توفي في محبسه يناير/كانون الثاني الماضي نتيجة مرضه).

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، عن وفاة المعتقل أحمد خلف أحمد عبد المنعم (36عامًا)، ويقيم بمنطقة الرحاب بمحافظة السويس، بمحبسه بقسم شرطة عتاقة بالسويس، نتيجة "الإهمال الطبي".

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