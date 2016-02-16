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للمرة الثانية .. "كارتر" يفوز بجائزة "غرامي"

16/2/2016

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

فاز الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (91 عاما) أمس الاثنين بجائزة غرامي عن فئة أفضل كتاب مسموع، وذلك عن أدائه في النسخة الصوتية لكتاب مذكراته الأخير، لينضم بذلك إلى قائمة الفائزين مرتين بهذه الجائزة الأهم في عالم الموسيقى.

وفي كتابه "حياة كاملة: تأملات في سن التسعين" يروي الرئيس السابق مسيرة صعوده السلم السياسي وصولا إلى هزيمته المدوية أمام رونالد ريغن في 1980.

كما يتطرق رجل الدولة الديموقراطي في تأملاته إلى مخاوفه على وضع العالم راهنا ولا سيما تداعيات تهميش النساء.

ومنذ غادر البيت الأبيض كرس كارتر حياته للعمل من أجل السلام والصحة العامة والتنمية في دول العالم الثالث.

وكارتر الذي أعلن في كانون الاول/ديسمبر الفائت أنه شفي من سرطان في الدماغ، لم يكن موجودا الاثنين في مركز ستابلس في لوس أنجليس لتسلم الجائزة.

وانتزع الرئيس الأسبق الجائزة من أمام فنانين كثر كانوا مرشحين للحصول عليها ولا سيما نجمة موسيقى البانك روك والكاتبة باتي سميث التي، وعلى الرغم من نجاحاتها الكبيرة في عالم الموسيقى، لم تحصل أبدا على جائزة غرامي.

وسبق لكارتر أن فاز في 2007 بجائزة غرامي عن النسخة الصوتية لكتابه "قيمنا المعرضة للخطر: أزمة أميركا الأخلاقية" والذي يعرض فيه آراءه السياسية.

 

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