طهران تخطط لشراء أسلحة روسية بـ 8 مليارات دولار

روسيا قالت إنها ستبدأ في إمداد إيران بأنظمة صورايخ إس 300 قريبا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن الجيش الإيراني يسعى لإبرام صفقة أسلحة جديدة مع موسكو بقيمة 8 مليارات دولار.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قد بدأ أمس الاثنين زيارة إلى موسكو، ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء نظيره الروسي سيرغي شويغو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الهيئات الروسية المعنية بالتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية قولها إن زيارة الوزير الإيراني يجب أن تعطي دفعة إضافية نحو التوقيع على حزمة من اتفاقات الأسلحة المهمة.

ونقلت "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني عن الصحيفة أن طهران سلمت موسكو قائمة الأسلحة والمعدات التي يسعى الجيش الإيراني لاقتنائها.

وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت أن روسيا ستبدأ في تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية لإيران "في أقرب وقت".