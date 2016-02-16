شاهد: ناسا ترصد الشمس لمدة 393 يوما عن قرب

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا نادرة أخذت من خلال رصد دقيق للشمس لمدة 393 يوما تم التقاطها بواسطة مرصد ناسا الديناميكي(SDO).

وتم التصوير بكاميرات فائقة الجودة مستخدمة خاصية التسلسل الزمني، في الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 28 يناير 2016، بالتقاط صورة للشمس كل 12 ثانية.

وأطلقت ناسا مرصدها الديناميكي (SDO) في 11 فبراير 2010 حيث يرصد الشمس على مدار 24 ساعة ويدور حول الأرض بسرعة 6876 ميلا في الساعة، في حين أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة 67062 ميلا في الساعة.

ويقوم العلماء بدراسة هذه الصور بغية الوصول إلى فهم أفضل للنظام الكهرومغناطيسي المعقد الذي يسبب الحركة المستمرة للشمس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على كوكب الأرض.