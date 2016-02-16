شاهد.. "محمد" طفل يُعيل 9 سوريين

لم يتجاوز بعد العاشرة من عمره حتى أصبح فجأة المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 9 أفراد.

إنه محمد طلال، ذلك الطفل الصغير، لاجئ سوري في وادي البقاع بلبنان، أصيب والده، علي، في انفجار قنبلة، ونتيجة لذلك أصبح معاقاً، ولا يمكنه العمل.

التقت إرثارين كازين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بمقابلة الطفل خلال رحلتها الأخيرة إلى لبنان، حيث حكى لها قصته.

يعمل محمد منذ 4 سنوات في مخبز وفي كشك لبيع الخضروات 4 ساعات يومياً، حيث يحصل على الخبز والفواكه والخضراوات غير المصرح ببيعها ليأخذها لأسرته في المنزل.

يفتقر محمد الذهاب إلى المدرسة واللعب مع أصدقائه أكثر من أي شيء آخر , كما أنه لم يحلم منذ مغادرته سوريا ولم يعد يفكر سوى في المخبز مصدر رزقه.

مازال محمد يأمل بغد أفضل له ولإخوته الصغار.. لم تنته القصة بعد، فهناك في سوريا الآلاف مثل محمد يعيشون مصيراً أسوأ حيث ينتظرون الموت في أي وقت إما حصاراً وإما قتلاً ودماراً.

وعلقت "كازين" قائلة: "اللاجئون السوريون لا يمكنهم تحمل ذلك وحدهم، إنهم يحتاجون إلى مساعدتنا.. نداء إنساني للعالم .. أرجوكم لا تنسوا محمد".