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شاهد: كيف يمكن أن يهدد فيروس "زيكا" القارة الأفريقية

16/2/2016

ربما لا يعرف الكثيرون أن فيروس زيكا الذي ينتشر في أمريكا اللاتينية رصد لأول مرة في قارة أفريقيا على أيدي عالم الفيروسات الأسكتلندي جورج ديك ومواطنه عالم الحشرات ألكسندر هادو بإحدى غابات عنتيبي في أوغندا عام 1947.

والآن وبعد نحو 70 سنة من اكتشافه في القارة الأفريقية يهدد بالعودة إلى جذوره التي نشأ فيها لكن يبدو أنه يجيء هذه المرة في صورة مختلفة ليتسبب في إصابات على نطاق واسع، إذ سجلت حالات إصابة في أفريقيا، ففي جزر الرأس الأخضر بالسنغال سجلت حوالي مائة إصابة لنساء حوامل بفيروس زيكا.

والمرض نفسه بسيط ولا تظهر أعراضه على 80 في المئة من المصابين به لكنه انطلق ليتصدر قمة اهتمام الدوائر الصحية بالعالم بعد تفشيه في البرازيل والاشتباه بأنه يرتبط بزيادة في تشوهات المواليد.

وقال نيك بيتشنغ بكلية طب المناطق الحارة في ليفربول وهو خبير بالجمعية الأوروبية للميكروبيولوجيا الإكلينيكية والأمراض المعدية إن جزر الرأس الأخضر تحتفظ بروابط تاريخية بالبرازيل ويبدو على الأرجح أن المرض انتقل إليها من هناك".

ووفقا لبيانات حديثة من وزارة الصحة بجزر الرأس الأخضر فقد تم تسجيل أكثر من سبعة آلاف حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ بداية ظهور المرض في أكتوبر تشرين الأول عام 2015 بسبب سقوط أمطار غزيرة على نحو غير معهود في الصيف الماضي ما أسهم في زيادة أعداد البعوض.

ويرى بيتشنغ أنه من المرجح أن يجتاح الفيروس المناطق الأفريقية بسبب شبكة الرحلات الجوية المنتظمة من جزر الأطلسي ما يعزز احتمالات ظهور سلسلة من الإصابات.

وتعتبر أفريقيا أرضا خصبة لانتشار زيكا بعد أن رصد الباحثون أكثر من 20 نوعا مختلفا من البعوض الحامل للفيروس هناك على الرغم أنه لم يتضح بعد إن كانت جميعها تنقل المرض بسرعة للبشر.

وفي نهاية المطاف فإن حجم الضرر الناجم عن زيكا على هذه القارة الواسعة يعتمد على مستوى المناعة لدى سكان القارة وهذا يتوقف بدوره وبصفة حاسمة على مدى التطور الوراثي الذي طرأ على تركيب الفيروس خلال رحلته حول العالم.

وما يضاعف من القلق التحذير الذي أصدره خبراء منظمة الصحة العالمية في بحث نشرت نتائجه الكترونيا في التاسع من الشهر الجاري يقول إن الفيروس "يبدو أنه تبدل في محتواه".

ومن بين الأسئلة المحيرة المهمة الأخرى لماذا لا توجد علاقة ظاهرية في أفريقيا بين زيكا وتشوهات الأجنة علما بأن القارة شهدت حالات من زيكا بين الحين والآخر لعقود إن لم تكن قرونا أو آلاف السنين. 

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