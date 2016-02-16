شاهد.. فيل يهاجم مدينة ويحطم 15 سيارة في الصين

تسبب فيل آسيوي بري بأضرار لخمس عشرة سيارة بعد خروجه من إحدى المحميات الطبيعية إلى طريق سياحي مزدحم في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين.

وقالت وسائل إعلام صينية إن الفيل الملقب "تشوسونيا" غادر وادي الفيلة البرية المشهور بمناظره الطبيعية متجولا على أحد الطرق الرئيسية في المكان وتسبب خلال 20 دقيقة قضاها على الطريق بأضرار لـ 15 سيارة كانت مصطفة على جانب الطريق، قبل أن يختفي مجددا داخل المحمية الطبيعية.

وحذرت الشرطة المحلية وموظفو الموقع السياحي الجمهور لمغادرة المكان، وأغلقوا الطرق القريبة لضمان سلامة الناس وحركة المرور بعد أن ضل الفيل طريقه، وتعهدت السلطات بأن يتم دفع تعويضات مناسبة لأصحاب السيارات المتضررة.

يذكر أن الفيلة البرية أصبحت نشطة مع دخول الولاية فترة موسم الجفاف، في الوقت الذي زار فيه العديد من الناس المكان لمشاهدة الفيلة البرية مستفيدين من العطلة الطويلة التي استمرت لأسبوع بمناسبة حلول عيد الربيع التقليدي.