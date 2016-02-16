شاهد: فنان يجسد معاناة الفلسطينيين بالصبار

ابتكر طالب فلسطيني يدرس الفنون طريقة جديدة للتصوير يعبر من خلالها عن نضال شعبه.

ولجأ أحمد ياسين إلى الرسم على نبات الصبار مستخدما ألوان الأكريليك بدلا من اللجوء إلى لوحات القماش التقليدية.

ويحمل الصبار دلالة رمزية في التغلب على التربة الصعبة التي ينبت بها واحتفاظه طوال الوقت بالماء والمرونة بداخله.

وقال الفنان البالغ من العمر 21 عاما إنه اختار هذا النبات نظرا لمرونته ووفرته في الضفة الغربية.

ولا يعوق السطح الشائك ياسين عن تنفيذ عمله إلا أنه بدلا من ذلك يقوم بإزالة البروز الشوكية ثم يضع حدودا لوحاته قبل البدء في التلوين أو النحت في ورقة النبات.

وياسين من قرية عصيرة الشمالية قرب نابلس في الضفة الغربية. ومن خلال عمله الفني يستخدم الرموز القوية في إشارة إلى حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم.