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شاهد .. طيور يشتريها العراقيون لجلب الحظ

16/2/2016

في سوق الغزل المزدحم ببغداد يتزاحم الناس حول أقفاص كبيرة مملوءة بالطيور البرية من بينها النوارس والزرزور واللقالق.

ويعتقد بعض السكان المحليين أن شراء هذه الطيور وفك أسرها وإطلاقها في البرية سيجلب لهم حسن الطالع والحظ السعيد جزاء على هذا العمل الذي يتسم بالرحمة.

وتزدهر تجارة بيع الطيور بشكل خاص في عطلة نهاية الأسبوع حيث تمثل زيارة أسواق الحيوانات عادة منتشرة بين عائلات بغداد منذ الماضي البعيد.

وتسنح للناس الفرصة لرؤية الحيوانات الغريبة مثل طيور النحام والقرود والصقور وكذلك الحيوانات والطيور الأليفة والمستأنسة.

وأوضح أحد السكان المحليين ويدعى رعد عبد الكاظم أن السكان يأتون أسبوعيا لشراء الطيور البرية وإطلاقها.

وقد ساعدت هذه العادة في العاصمة العراقية بعض الناس الذين كانوا عاطلين عن العمل في العثور لأنفسهم على نشاط تجاري جديد.

وقال بائع طيور يدعى عزيز والذي يجلب الطيور في أقفاص إلى السوق كل أسبوع لبيعها إنه يجني أرباحا من بيع وشراء الطيور فيما يتمكن الناس من القيام بعمل رحيم بالقليل من المال.

وقال بائع آخر يدعى محمد إن الصيادين يأسرون الطيور البرية المهاجرة في مدينة الكوت الجنوبية بمحافظة واسط في العراق، وتُباع الطيور بعد ذلك إلى باعة ينقلونها إلى بغداد.

وفي العراق 387 نوعا من الطيور وكثير من هذه الطيور موطنه الأصلي في الأهوار في جنوب البلاد حيث تتدفق مياه نهري دجلة والفرات إلى البحر.

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