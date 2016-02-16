شاهد: "بوش" يدعم شقيقه "جيب" لرئاسة أمريكا

جاء الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن يوم الاثنين إلى ساوث كارولاينا لمساعدة حملة شقيقه جيب في الولاية سعيا إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة مبديا تأييدا حماسيا لصفاته الشخصية وداعيا الناخبين إلى رفض خطاب التهديد الغاضب من دونالد ترامب.

ومن شأن ظهور الشقيق الأكبر لجيب بوش في الحملة الانتخابية أن يساعده في الفور بأصوات الجمهوريين في ساوث كارولاينا الذين يكنون تقديرا كبيرا للرئيس السابق. لكنه ينطوي أيضا على بعض المخاطر لأن جورج دبليو بوش هو الذي بدأ الحرب في العراق في 2003 التي انتهى بها الحال الى رفض الكثير من الأمريكيين لها وهو الرفض الذي إستغله ترامب لانتقاده.

ولم يترك جورج بوش (69 عاما) مجالا للشك في أنه يتحدث عن ترامب مليادير نيويورك الذي يستخدم خطابا ناريا في مؤتمراته الانتخابية دون أن يذكره بالاسم.

وقال الرئيس السابق "هذه أوقات صعبة وأعرف أن الأمريكيين غاضبون لكننا لا نحتاج شخصا في البيت الأبيض يعكس ويؤجج غضبنا وإحباطاتنا."

وجاء جيب بوش (63 عاما) في الترتيب السادس في تصويت الحزب الجمهوري في ولاية أيوا وفي الترتيب الرابع في الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشير في أول معركتين على مستوى الولايات لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني هذا العام.