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شاهد: المبعوث الأممي يصل دمشق رغم استمرار قصف النظام

16/2/2016

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إلى دمشق ومن المقرر أن يلتقى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم اليوم الثلاثاء وفق ما قالت مصادر حكومية لرويترز.

ويقوم دي ميستورا بهذه الزيارة المفاجئة في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا.

كان دي ميستورا قد علق محادثات السلام في أوائل فبراير شباط الماضي   في جنيف لكنه يتطلع إلى إعادة الأطراف مرة أخرى لمائدة التفاوض في جنيف بحلول 25 فبراير.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستنصب على متابعة اجتماع ميونيخ، كما تشمل مناقشة استئناف مباحثات السلام المقررة في جنيف في 25 فبراير شباط الجاري بما في ذلك مسائل إجرائية.

واتفقت القوى العالمية في ميونيخ يوم الجمعة على وقف العمليات القتالية للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية في سوريا.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بعد ذلك بأسبوع لكن هجمات الجيش السوري في أنحاء البلاد بدعم ضربات جوية روسية تتواصل دون هوادة.

وتعقد الوضع بعد هجوم في الآونة الأخيرة لقوات يدعمها الأكراد للسيطرة على أراض بين حلب والحدود التركية من جماعات معارضة . وتقصف تركيا حاليا مواقع للأكراد في سوريا. 

 

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