شاهد .. أثر "أصحاب الكهف" .. بعد 2200 عام

يجذب موقع أهل الكهف الأثري جنوب شرقي العاصمة الأردنية عمان كثيرا من السائحين الذين يحرصون على التجول فيه للاطلاع على موقع شهد قصة وردت بالقرآن الكريم.

واكتشف أثريون سبعة مقابر بيزنطية في الكهف يُعتقد أن تاريخها يعود إلى أكثر من 2200 عام.

كما يشمل الموقع أيضا مكانا لمسجد قديم.

وتقول السلطات الأردنية إن السجلات تشير إلى أن موقع أصحاب الكهف هو المكان الذي نام فيه الفتية السبعة الأتقياء -الذين وردت قصتهم في سورة الكهف بالقرآن الكريم – لمدة 309 سنوات.

ويحتشد زوار في الممرات الضيقة للكهف وهم يحرصون على الاستماع للرواية التاريخية ومشاهدة الرسوم على الجدران.