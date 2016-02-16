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سجينة في فيتنام تهرب من الإعدام بالحمل

16/2/2016

سجينة في فيتنام تهرب من الإعدام بالحمل

لجأت سجينة فيتنامية محكوم عليها بالإعدام إلى الحمل لتنجو من تنفيذ العقوبة بها.

وذكرت تقارير إخبارية أن السجينة نجوين تي هيو دفعت 50 مليون دونج (نحو 2200 دولار) لشراء حيوانات منوية من نزيل آخر بسجن مقاطعة كوانج نينه، وحملت السيدة بعد أن خصبت نفسها بالحيوانات المنوية عن طريق حقنة.

وأوقفت السلطات الفيتنامية أربعة من الحراس في السجن الواقع شمالي فيتنام عن العمل بعد حمل السجينة المدانة بالاتجار في المخدرات ومحكوم عليها بالإعدام منذ عام 2014 .

ويقضي القانون الفيتنامي بعدم إعدام السيدات الحوامل أو أمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام، كما ينص على أنه إذا كان قد صدر حكم بالإعدام بحقهن فيجب أن يتم تخفيف العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

يشار إلى أن مثل هذا الحادث للهرب من تنفيذ حكم الإعدام ليس جديدا من نوعه في فيتنام.

ففي عام 2007 تم سجن حارسين بعد إدانتهما بتهمة السماح لتاجرة مخدرات -تم إدانتها- أن يتم حقنها بحيوانات منوية .

ونجحت تلك الخطة وأفلتت السجينة من الإعدام بعد أن وضعت  حملها.

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