روسيا تسلم مصر طائرات سوخوي قريبا

الاتفاقية تراعي حصول مصر على 6 طائرات أخرى في المستقبل

قالت وكالة الأنباء الروسية إنه من المنتظر أن توقع شركة مصرية عقدا للحصول على طائرات "سوخوي سوبرجيت" من روسيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الصناعة الجوية الروسية أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد توقيع اتفاقية تحصل شركة "إير ليجر" المصرية بموجبها على 4 طائرات من نوع "سوخوي سوبرجيت 100" من شركة "طائرات سوخوي المدنية".

وقال فلاديسلاف ماسالوف، نائب رئيس شركة روسيا لصناعة الطائرات للصحفيين خلال معرض سنغافورة للطيران: "أظن أننا سنضع الاتفاقية موضع التنفيذ في الربع الأول"، مضيفا أن المسألة هي توفير التمويل.

وتراعي الاتفاقية المزمع توقيعها قبل نهاية الربع الأول من عام 2016، إمكانية حصول الشركة المصرية على 6 طائرات أخرى في المستقبل.

وبدأت روسيا صناعة طائرات "سوخوي سوبرجيت" في مطلع القرن الـ21. وقد سلمت شركة طائرات سوخوي المدنية 64 طائرة سوبرجيت إلى 3 شركات طيران، هي شركة "أيروفلوت" الروسية وشركة إنترجيت المكسيكية وشركة "غازبرومافيا" الروسية.

ويشار إلى أن مصر كانت قد أيدت التدخل العسكري الروسي في سوريا لمساعدة نظام بشار الأسد، وقال وزير خارجيتها سامح شكري إن الغارات الجوية التي تشنها روسيا ستسهم في محاصرة الإرهاب.