خارجية تونس: نرفض أي تدخل عسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن أمـن لـيـبـيـا من أمن تونس ولـذلــك نـرفــض أي تـدخــل عـسـكـري من الدول العربية فـيـهــا أو في غيرها .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بتونس مع نظيره العراقي (الثلاثاء)، أن تونـس وضعـت خطة لمواجهة أي تداعيات محتملة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا.

وأشار "الجهيناوي" إلى أن هناك معلومات عن تحركات دولية لتوجيه ضـربـات عـسـكريـة للمجموعات "الإرهابية" فـي ليبيا.

وأوضح أن تونس تتولى اقتراح عقد اجتماع إقليمي لـدول الـجوار لبحـث دعـم الحكومـة الليبيـة الجديدة.

وتابع الجهيناوي: "نـسعـى لتطوير التعاون الأمني مـع الـعـراق لتفعيل المواجهة مع "الإرهاب"، كما نسعى إلى جذب السياحة العراقية إلى تونس".

وقال إنه على يقين بأن القضاء العراقي مستقل فـي تـعـامـلـه مـع المعتقليـن التونسييـن هناك.

من جهته قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن القضاء العراقي غير مسيس وغير منحاز ويتعامل مع المعتقلين التونسيين وفقا للقانون.

وأضاف أن العراق لا يمكن أن يحمل الحكومة التونسية مسؤولية وجود تونسيون يحاربون مع تنظيم الدولة، وتابع: "تبادل المعلومات بيننا سيلعب دورا هاما فـي محاربة "الإرهاب" سواء في العراق أو تونس".

وأوضح "الجعفري" أن العراق كان وما يزال يواجه جيشا "إرهابيا" يضم عناصر من أكثر من 15 جنسية، مؤكداً أن الـعـراق لا يمكن أن يـفـرط في سيادته ويرفـض أي تدخـل أجنبي على أراضيه.