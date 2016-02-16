حكاية امرأة توفيت قبل 65 عاما ولاتزال خلاياها حية

قبر هنريتا لاكس وفي الإطار صورة لها ـ أرشيف

في مطلع عام 1951، ذهبت مزارعة تبغ سوداء فقيرة تسمى هنريتا لاكس إلى المستشفى في مدينة بالتيمور الأمريكية وكانت تعاني من ألم حاد في البطن.

وتوفيت بعدها بثمانية أشهر متأثرة بمرض سرطان عنق الرحم عن عمر يناهز 31 عاما.

وفيما بعد كتب هاورد جونز، طبيب لاكس في مستشفى جونز هوبكينز، " لقد رأيت على الأرجح ألف مريضة مصابة بسرطان عنق الرحم". ولكن ورم لاكس كان مختلفا وقال إنه كان كبيرا في حجم عملة فئة 25 سنتا ولونه أرجوانيا وناعما وليس خشنا مثل أغلب أورام عنق الرحم.

وقبل 65 عاما في شباط/فبراير 1951 أخذ جونز عينة نسيج من الورم وأرسلها إلى المختبر الذي يديره زميله الطبيب "جورج جي".

وقام جورج بحفظ العينة في طبق "بتري" ووضعه في الثلاجة متوقعا أن الأنسجة سوف تموت قريبا لأنه لا يوجد أحد لديه خلايا بشرية نامية في المختبر لأكثر من بضعة أسابيع .

ولكن الخلايا – التي سميت " هيلا " اختصارا لاسم " هنريتا لاكس " – ظلت تتضاعف، وتضاعف عددها بين عشية وضحاها؛ وسريعا أصبح هناك الملايين منها.

وأصبحت الأبحاث الطبية الموسعة على الخلايا البشرية ممكنة للمرة الأولى.

وأرسل جورج جي "خلايا هيلا " بحرية إلى المختبرات في مختلف أنحاء العالم حيث مزج العلماء الخلايا مع تلك للفئران والدواجن وحللوا اثار السرطان وشلل الأطفال والايدز عليها.

وسريعا أصبحت خلايا "هيلا " تستخدم في أبحاث الأحياء الجزيئية والخلوية أيضا. ولم تمت قط. وأصبح خط الخلايا من هنريتا لاكس هو المعيار في كل المختبرات ولايزال كذلك حتى اليوم.

وأشارت إليزابيت شفارتس، عالمة أحياء في المركز الألماني لبحوث السرطان إلى أن " خلايا هيلا في غاية القوة وتنمو بدون صعوبة , تنقسم الخلية في 24 ساعة , فيما يستغرق الأمر أكثر من ذلك في خطوط الخلايا الأخرى ".

ومازال العلماء لا يعرفون بالضبط سبب هذا النشاط الذي تتمتع به خلايا هيلا .