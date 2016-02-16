تونس تواجه البطالة بالتجنيد في الجيش

أطلقت تونس مشروعا جديدا لمواجهة البطالة من خلال تجنيد نحو 12 ألف شاب من العاطلين عن العمل.

وقالت وزارة الدفاع التونسية إنها ستشرع في انتداب نحو 12 ألف من المجندين الجدد بهدف إدماج عدد من العاطلين في البلاد بعد نحو شهر من احتجاجات اجتماعية عنيفة في عدة مدن مطالبة بفرص عمل.

وشرعت مراكز التجنيد في كامل أنحاء البلاد منذ أمس الاثنين في استقبال آلاف من الشباب العاطل.

وأعلنت وزارة الدفاع عن خطة إدماج للمجندين في دورة استثنائية تستمر حتى آخر الشهر الجاري مقابل حوافز اجتماعية ومنح شهرية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله إن " الانتدابات الجديدة هي مشاركة في المجهود الوطني لتشغيل العاطلين. وهي ستمكن من تلبية احتياجات الجيش وستعزز رصيده البشري".