بالصور.. زنزانة "أولمرت" خدمة 5 نجوم!

جناح 10-سجن أولمرت بمعسياهو

بعد بدء تنفيذ عقوبة الحبس، أمس الاثنين، بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، في سابقة هي الأولى من نوعها، نشرت مصلحة السجون صوراً للزنزانة أو الجناح رقم 10 الذي يقضي فيه أولمرت عقوبته 19 شهراً بسجن "معسياهو" في الرملة وسط إسرائيل.

وبحسب صحيفة Israel Hayom ، فإن الزنزانة رقم 10 مكونة من جناح خاص منفصل نظراً لخصوصية منصب أولمرت، به 3 أسِّرة وحمام وخزانة المعدات، وسيكون أولمرت قادراً على المشي حول الجناح بعكس بقية السجناء، كما يمكنه أن يستقبل الزائرين.

أيضاً هناك مكتبة ومعدات رياضية ويمكنه الركض أو الذهاب في نزهة على الأقدام في فناء حول الجناح.

لكنه في كل الأحوال يقضي عقوبته كأي سجين آخر بخلاف تلك النفاط السابقة، مما يعني أنه سيرتدي الزي البرتقالي ويأكل مع باقي السجناء.

ويمضي "أولمرت" 18 شهرًا وراء القضبان لرشاوى قيمتها 14 ألف يورو تقاضاها في إطار المشروع العقاري الضخم "هوليلاند" في القدس المحتلة عندما كان رئيسا لبلدية المدينة المقدسة بين 1993 و2003. وأضيفت إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي السجن لشهر واحد بتهمة عرقلة عمل القضاء.

وأفادت سلطات السجون الإسرائيلية أن أولمرت العضو السابق في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الجناح رقم 10، هو جناح خاص من 18 مكاناً مخصصاً لاستقبال سجناء لا يمكن وضعهم بين باقي السجناء لأسباب مختلفة.