الدوحة: الاتفاق على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير

قال وزير الطاقة القطري اليوم الثلاثاء إنه اتفق مع وزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم من النفط عند مستويات يناير كانون الثاني شريطة مشاركة كبار المنتجين لهم في هذا المسعى.

وقال محمد بن صالح السادة في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مغلق في الدوحة إن هذه الخطوة ستعيد الاستقرار لسوق النفط.

وأضاف السادة أن الاتفاق مشروط بمشاركة باقي كبار منتجي النفط.

وفي رد فعل سريع قلص خام برنت من مكاسبه في العقود الآجلة بعد إعلان وزير الطاقة القطري عن تجميد الانتاج عند مستويات يناير.

من جهته وصف على النعيمي وزير البترول السعودي، اجتماع الدوحة بالناجح، موضحا أن إمدادات النفط تنخفض بسبب الأسعار الحالية.

ونقلت رويترز عن النعيمي قوله "نأمل أن يتبنى منتجو النفط داخل أوبك وخارجها هذا المقترح"، مشيرا إلى أن السوق هي التي تحدد أسعار النفط.

وأوضح أن الاقتصاد السعودي يمكنه التأقلم مع أسعار النفط الحالية دون أي مشكلة، ملمحا إلى أنهم سيدرسون في الأشهر القليلة القادمة الخطوات التالية لإعادة الاستقرار للسوق.