الخارجية التركية: روسيا ترتكب جرائم حرب في سوريا

دمار بحي الشعار في حلب جراء قصف جوي روسي ـ رويترز

دانت الخارجية التركية الضربات الجوية الروسية في سوريا، واصفة إياها بأنها "جرائم حرب صريحة تنتهك القانون الدولي". وأشارت الخارجية في بيان أصدرته، إلى أنَّ مجموعة دعم سوريا قررت في اجتماعها بتاريخ 11 فبراير/ شباط الجاري، وقف الاشتباكات في سوريا.

وقالت إنَّ روسيا بعد هذا القرار زادت من ضرباتها الجوية في سوريا، مستهدفة المدنيين والمدارس، وكان كل ذلك على مرأى من الجميع.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها إلى أن قصف الطائرات الروسية بالقنابل والصواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية تسبب بتدمير مدرستين ومستشفى في أعزاز بريف محافظة حلب(شمالي سوريا)، ومستشفى تابع "لأطباء بلا حدود" في معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب(شمال)، وقتل أكثر من 30 مدنيا أكثرهم من النساء والأطفال، وجرح أكثر من 100 شخص.

وأضاف البيان "ندين بشدة هذه الهجمات، فهي بمثابة جرائم حرب تتنافى مع الضمير الإنساني، كما تتنافى مع القانون الدولي، وبارتكاب روسيا لهذه الجرائم، تزيد من عمق الحرب في سوريا، وتزيد حدة التصعيد في المنطقة".

وأوضح البيان أن "العواقب ستكون وخيمة في حال عدم إنهاء روسيا أعمالها وهجماتها التي تبعد سوريا عن السلام والاستقرار".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون، قد أعرب، عن "قلقه العميق إزاء الهجمات التي استهدفت 4 مستشفيات في حلب، وإدلب بسوريا، الاثنين، وأدت إلى مقتل 50 شخصًا، معظمهم من الأطفال"، بحسب بيان لنائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بنيويورك.