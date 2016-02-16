البرازيل تجمد ممتلكات نيمار لتهربه الضريبي

اللاعب البرازيلي نيمار

ذكر تقرير إخباري أن السلطات البرازيلية جمدت أصولا تقدر بنحو 44 مليون دولار تخص نجم كرة القدم نيمار لتغطية ديون ضريبية.

وأفادت بوابة "يو أو إل" الإخبارية بأنه تم التحفظ على طائرة خاصة ويخت وحسابات مصرفية وممتلكات يملكها مهاجم برشلونة في ست مدن برازيلية.

وقالت السلطات الضريبية إن نيمار مدين بـ 15.9 مليون دولار في شكل ضرائب قيل إنه تهرب منها هو وأسرته خلال الفترة من 2011 حتى 2013 من خلال شركات وهمية تأسست في البرازيل.

وأمرت السلطات بتجميد أصول تقدر بثلاثة أضعاف مبلغ التهرب الضريبي المزعوم. ويتم حساب تلك القيمة باعتبارها عقوبة في ظل القانون البرازيلي في حالات التهرب الضريبي المتعمد.

وينفي محامو نيمار تلك الاتهامات. كما يحقق القضاء الإسباني مع نيمار في مزاعم بالتهرب من دفع الضرائب.