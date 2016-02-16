الأمم المتحدة: "النينو" تهدد 49 مليون إفريقي

"النينو" تهدد 49 مليون إفريقي

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 49 مليون شخص قد يتضررون من موجة جفاف تعتبر الأشد والأطول في 35 عاما بسبب ظاهرة النينو.

وأضاف البرنامج، أن الأحوال المرتبطة بظاهرة النينو أدت إلى أدنى مستوى مسجل للأمطار في الفترة بين أكتوبر وديسمبر منذ عام 1981.

وتابع البرنامج في تقرير له، أن التوقعات للفترة بين يناير ومارس أشارت إلى احتمالات كبيرة لمستوى أقل للأمطار في الجنوب الإفريقي وهو ما قد يترتب عليه واحدة من أسوأ موجات الجفاف على الإطلاق.

وأوضح التقريرأن التقديرات تشير إلى أن 40 مليونا من سكان الريف وتسعة ملايين في مناطق حضرية فقيرة ممن يعيشون في مناطق تأثرت بالجفاف قد يتضررون.

وتجلب ظاهرة النينو المناخية في العادة أحوالا مناخية أكثر جفافاً إلى منطقة الجنوب الإفريقي وأحوالا أكثر أمطاراً إلى شرق إفريقيا.

وأثر الجفاف على مساحة كبيرة في المنطقة بما في ذلك حزام الذرة في جنوب افريقيا الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة وأكبر منتج للحبوب الغذائية الأساسية.

وتأخرت الزراعة في ليسوتو وسوازيلاند وزامبيا وزيمبابوي شهرين أو أكثر الأمر مما أثر بشدة على محصول الذرة.

وتعاني مالاوي أول عجز في محصول الذرة في 10 سنوات مما رفع أسعاره بنسبة 73% عن متوسط السعر في ديسمبر 2015، وفي موزمبيق كانت الأسعار أعلى بنسبة 50% عن أسعار العام الماضي.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن إنتاج الغذاء في زمبابوي تراجع بمقدار النصف مقارنة بالعام الماضي وإن أسعار الذرة أعلى بنسبة 53 بالمئة.

وقالت زمبابوي الأسبوع الماضي إنها تحتاج إلى ما يقرب من 1.6 مليار دولار لمساعدتها على دفع فاتورة مشترياتها من الحبوب وأغذية أخرى بعد الجفاف.

ومن المتوقع أن تستمر الأحوال المناخية الجافة والحارة حتى بداية فصل الخريف بالنصف الجنوبي من العالم في أبريل ومايو المقبلين .