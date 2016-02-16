"إخوان مصر" تعلن البدء في عملية "تطوير" الجماعة

محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان

أعلنت جبهة الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بدء ما سمتها "عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازي مع إجراء تعديل على نظامها الداخلي.

وقال طلعت فهمي، الذي تم تعيينه متحدثا رسميا باسم الجماعة من قبل محمود عزت منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بييان إنه بناء على قرار مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، المنعقد في يونيو/ حزيران 2015، وتلبية للرغبات الصادقة لأبناء الجماعة، واستجابة للاحتياج الملح للتطوير الشامل، الذي كشفت عنه الأحداث والمتغيرات الأخيرة، بدأت لجنة التطوير المشكلة بقرار القائم بأعمال فضيلة المرشد العام (محمود عزت)، عملها بإدارة عملية التطوير المرجوة، متواكبة مع بدء عمل لجنة الإدارة العليا الحالية بالجماعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان، أن العديد من الآراء والدراسات العلمية التي تلقتها لجنة التطوير بالجماعة كشفت عن ضرورة عملية آنية لمواجهة النقاط الحرجة (في إشارة لتعديل النظام الداخلي)، تسير بشكل متوازٍ مع عملية التطوير الشامل للجماعة".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر (نشأت عام 1928)، قد أجرت 14 تعديلًا على قانونها الداخلي، منذ عام 1930 في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994.

وتشهد الجماعة نزاعا بين جبهة نائب المرشد العام للجماعة من جهة، واللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر التي تم انتخابها في فبراير 2014 بقيادة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد من جهة أخرى، وتفاقمت بعد إعلان جبهة عزت إقالة محمد منتصر، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، وتعيين طلعت فهمي خلفاً له، لتخرج اللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر لتؤكد أن منتصر المقيم في الداخل لا يزال ناطقاً باسمها. وأكدت أن إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج.

يأتي تصريح المتحدث الرسمي للجماعة بالبدء في عملية التطوير بعد يومين من إعلان الإخوان بالأردن تعديل اللائحة الداخلية وفك الارتباط بالجماعة الأم في مصر تمهيدا لإجراء انتخابات داخلية شاملة .

وكان الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قد دعا الجماعة إلى إجراء "انتخابات شاملة لمؤسساتها في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن، للخروج من الأزمة الرّاهنة التي تمر بها الجماعة، ووقف التراشق الإعلامي بين قياداتها"، داعيا الطرفين المتنازعين، "إلى العمل والتعاون فيما بينهما في إطار المؤسسات القائمة للجماعة، حتى إجراء الانتخابات".