أنا_سوري: هذه قصتي .. تضامن معي وشاركها

حملة #أنا_سوري

أطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حملة #أنا_سوري لإعطاء الناس فرصة للتضامن مع الملايين من النازحين السوريين داخل سوريا واللاجئين خارج البلاد.

وعرض البرنامج عدداً من قصص السوريين النازحين تبين حجم الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تعتبر أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة.

حملة #أنا_سوري تتكون من عدة رسائل قصيرة يرسلها بعض السوريين النازحين ليحكوا لكم عن التناقض الكبير بين حياتهم في السابق قبل بدء الصراع وحياتهم الحالية في سوريا وفي المنفى، ماذا فقدوا هم وعائلاتهم وما هي آمالهم للمستقبل.

يعبرون عن ذلك بطريقتهم، ويناشدون الإنسانية حتى يمكن للمتعاطفين معهم أن يُظهروا تضامنهم عن طريق استخدام #أنا_سوري، ومشاركة قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدعم مبادرة #أنا_سوري "نداء وقف المعاناة في سوريا" الذي أُصدر بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني من قبل عدد كبير من رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الذين دعوا إلى وضع حد للمعاناة في سوريا واتخاذ إجراءات معينة كي تصل المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين.

وتتزامن هذه الحملة التوعوية مع انعقاد مؤتمر لندن الذي يحث العالم على #مساندة_السوريين لإنهاء معاناتهم.. خمس سنوات مرت على تلك الأزمة ولا يزال هناك الملايين من السوريين يعانون ويلات الحرب، التي تحاصرهم في كل مكان.

وبنفس الاسم أطلق نشطاء هاشتاجين على تويتر وفيسبوك (#أنا_سوري) رصدوا فيهما قصص النازحين ومعاناتهم، والسوريين الذين نذروا أنفسهم للقصاص من الأسد ونظامه، فضلاً عن صور للشهداء نتيجة القصف الروسي وقوات النظام على المدنيين العزل، كما نشروا صوراً لأطفال سوريا شهداء الحرب الذين لم يعرفوا بعد معنى الحياة حتى أبادتهم آلة الموت.