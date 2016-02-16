ألمانيا تتوقع وصول 500 ألف لاجئ هذا العام

ألمانيا استقبلت حوالي 1.1 مليون لاجئ العام الماضي – رويترز

نقلت صحيفة راينيش بوست الألمانية عن مصادر في مكتب العمل الاتحادي قولها إن الحكومة الألمانية تتوقع وصول 500 ألف لاجئ إلى ألمانيا هذا العام.

وأوردت الصحيفة نسخة مسبقة من تقرير صدر اليوم الثلاثاء جاء فيها أن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره أبلغ فرانك يورغن وايز رئيس كل من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ومكتب العمل الاتحادي بالاستعداد لتدفق هذا العدد في العام الحالي.

وفي العام الماضي وصل نحو مليون ومائة ألف لاجئ إلى ألمانيا .

وعادة ما تستخدم وسائل الإعلام الألمانية كلمة اللاجئين للإشارة إلى اللاجئين والمهاجرين.