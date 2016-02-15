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مصادر دبلوماسية: "تنظيم الدولة" هاجم "أكرادا" بغاز الخردل

15/2/2016

متخصصون يستخلصون عينات ملوثة بغاز الخردل – أرشيف

قالت مصادر دبلوماسية إن مسلحي تنظيم الدولة هاجموا قوات كردية في العراق بغاز الخردل العام الماضي ، في أول استخدام معروف للأسلحة الكيماوية في العراق منذ سقوط صدام حسين استنادا إلى اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لاستخدام غاز الخردل بعد إصابة نحو 35 من المقاتلين الأكراد في ميدان المعركة في أغسطس آب الماضي .

كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت بالفعل في أكتوبر تشرين الأول إلى استخدام غاز الخردل العام الماضي في سوريا المجاورة، فيما يعتقد خبراء أن مصدر غاز الخردل إما جاء من المخزون الكيماوي السوري غير المعلن أو أن المسلحين توصلوا إلى معرفة تحضيره لشن هجوم كيماوي بسيط بالصواريخ أو قذائف المورتر.

ودمرت الترسانة الكيماوية العراقية بشكل أساسي في عهد صدام على الرغم من أن القوات الأمريكية واجهت بعض الذخائر الكيماوية القديمة التي تعود لعهد صدام خلال الاحتلال الأمريكي للعراق في الفترة من 2003 إلى 2011.

وتخلت سوريا عن أسلحتها الكيماوية التي تشمل مخزونا من غاز الخردل بموجب رقابة دولية بعد مقتل مئات المدنيين بغاز الأعصاب (السارين) في ريف دمشق عام 2013 في هجوم ألقى فيه الغرب باللوم على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد التي تنفي ذلك.

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