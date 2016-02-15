كيف تحمي حساباتك على الإنترنت من القرصنة؟

حذر المهندس إبراهيم حجازي، خبير أمن معلوماتي، من أن الكثير من تطبيقات المحمول ومواقع الـتـواصـل خـادعـة تـحـصـل علـى بياناتـك الشخصية دون أن تدري.

وأضاف خلال لقائه بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين) أنه من الضروري حذف تاريخ زياراتك للمواقع الإلكترونية أولاً بأول حتى لا تقوم محركات البحث بالتعرف على نشاطاتك الشخصية.

وأشار "خبير الأمن المعلوماتي" إلى أهمية الحرص علـى تنزيل وتحديث برامج الحماية على هاتفـك وحاسبـك الشخصـي لمواجهـة خطر القرصنة، أما لو تم الابتزاز بالفعل، فينصح الشخص الذي يتم ابتزازه بتحديد طريقة الاختراق وفحص الموبايل ببرنامج مكافحة فيروسات ثم الاتصال فوراً بأرقام مكافحة جرائم الإنترنت.

وعبر الهاتف، قال الـعـميـد قسيم الإبراهيمـي، رئيس البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية الأردنية، إن هناك مـا يزيد عن 3 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعـي وتحدث مليون ونصـف المليون جريمة إلكترونية يومياً.

وعرف الإبراهيمـي، الجريمـة الإلكترونيـة بأنها "كـل فعـل يعاقب عـلـيـه الـقـانـون ولـكـن بـاسـتـخدام الحواسب والهواتف الذكية". وأشار إلى أبرز أنواع الجريمـة الإلكترونيـة وهـي: الاحتيال الـمـالـي والـتـشـهـيـر والابـتـزاز عـبـر مـواقـع التواصـل الاجتماعي، ومـن أكثـر الجرائـم شيوعـاً عبـر الإنترنت هي محاولة الحصول على بيانات بطاقات الائتمان والحسابات البنكية.

وأكد أنه يجـب على من تعرض للابتزاز الإلكتروني أن يـقـوم بـإبلاغ الشرطـة مبكراً لتسهيـل عملية تتبع المجرم المبتز، لافتاً إلى أن الهواتـف الذكيـة والبرمجيات الحديثـة سهلت اخـتـراق وانتهاك خصوصياتنـا بسبـب تساهلنـا فـي التعامـل معهـا.

وأوضح رئيس البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية الأردنية، أن المبتـز إلكترونياً يواجه عقوبة الغرامة أو الـسـجـن مـن شـهـر واحـد إلـى 5 سـنـوات بحسب درجة جرمه، ونصح بعدم الثقة بمن يجلس خلف شاشة الكمبيوتر.