قراصنة يعرضون مبالغ هائلة لاختراق أنظمة "آبل"

التجسس على آبل

كشف تقرير إعلامي أن مجموعة من قراصنة البيانات ومحترفي اختراق شبكات المعلومات يسعون بإصرار إلى اختراق أنظمة شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل إلى درجة عرض عشرات الآلاف من الدولارات على موظفين في الشركة مقابل الحصول على تفاصيل بيانات الدخول إلى أنظمة الشركة.



وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن موظفا لم يحدد هويته في فرع آبل في أيرلندا قال إن قراصنة عرضوا عليه 20 ألف دولار مقابل بيانات الدخول إلى أنظمة الشركة الداخلية.



وقال مصدر في آبل "عدد الأشخاص (القراصنة) الذين يحاولون الوصول إلينا سيكون مفاجئا ويحاولون الوصول إلى موظفي آبل بشكل عشوائي. الموظفون يتلقون رسائل بريد إلكتروني تعرض عليهم آلاف اليورو للحصول على كلمة مرور تتيح الدخول إلى آبل".



وأضاف أن القراصنة يعرضون ما يصل إلى 23 ألف دولار مقابل تمرير اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمة للدخول إلى أنظمة آبل الداخلية وهو ما يشير إلى مدى حرص هؤلاء القراصنة على اختراق شبكات الشركة المنتجة لهواتف آيفون وأجهزة كمبيوتر آي باد.



في الوقت نفسه قال موظف سابق في آبل إن القراصنة يستهدفون عادة الموظفين الجدد في الشركة "حيث يبحثون عن شخص ما يكون قد قفز بشكل سريع إلى أحد المناصب الإدارية الصغرى وهو ما يعني أنهم لا يعملون طوال حياتهم في الشركة".



يأتي ذلك في حين تجهز آبل برنامجا لتأمين الموظفين من محاولات الاختراق باسم "انمو بقدراتك". ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج حتى الآن.