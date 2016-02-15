فيديو .. قطار صيني يصل طهران بعد رحلة 14 يوما

بث التلفزيون الإيراني لقطات لوصول أول قطار تجاري صيني إلى طهران لإحياء "طريق الحرير" وهي شبكة طرق تجارية قديمة عبر آسيا.

وقال نائب وزير النقل الإيراني "محسن بورسيد أغاي" في تصريحات تلفزيونية ، إن القطار المؤلف من اثنتي عشرة حاوية وصل إلى طهران بعد رحلة استغرقت أربعة عشر يوما بدأت من شرق الصين.

وأشار أغاي إلى أن خط السكة الحديد سيوفر الوقت مقارنة بالمسار البحري من شنغهاي إلى الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى خطط إيرانية لمد الطريق إلى أوروبا.

من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستمرة في علاقاتها الوثيقة مع الشرق رغم العقود التي وقعتها بلاده مع الدول الغربية مثل فرنسا وإيطاليا.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإيران، ولم تستجب للضغوط الأمريكية بوقف وارداتها النفطية من إيران عقب تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي عام 2012.