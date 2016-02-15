غزة: إصابة العشرات إثر انهيار سقف بجامعة الأقصى

إنهيار سقف بجامعة الأقصى بغزة

أصيب عشرات العمال الفلسطينيين والطلاب، صباح اليوم الاثنين بجروح، إثر سقوط سقف قيد الإنشاء عليهم في مبنى جامعة الأقصى في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة بوجود أكثر من 20 عاملا وطالبا مصابا بجراح عقب سقوط سقف عليهم في مبنى جامعة الأقصى، ومازال هناك أشخاص تحت الأنقاض جاري البحث عنهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي في المدينة.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن 21 عاملا وطالبا أصيبوا جراء انهيار السقف .

وأفاد شهود عيان أن المبنى في جامعة الأقصى قيد الإنشاء، وانهار وأعمال البناء قائمة فيه، وأن هناك من بين الإصابات ما هو خطير بالإضافة إلى فقدان اثنين آخرين تحت السقف المنهار.

وأوضحت مصادر محلية أن الحادث عرضي، وناتج عن وقوع "صبة سطح" يعمل فيها عمال في الطابق العلوي لجامعة الأقصى، وأن عددا من العمال لا يقل عن 10 كانوا موجودين تحت الركام ويجري العمل على انتشالهم.