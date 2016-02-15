شاهد هدف صاروخي بالدوري المكسيكي من مسافة 35 مترا

واصل اللاعب الفرنسي، أندري بيير جينياك، تسجيله للأهداف "الرائعة" مع فريقه أونال تيغريس المكسيكي، منذ انضمامه للفريق في 2015 قادما من أولمبيك مرسيليا.

وجاءت أحدث أهداف اللاعب الفرنسي، مساء السبت الماضي، رغم خسارة فريقه أمام تيخوانا في الدوري المكسيكي بهدف لهدفين.

واستغل اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، كرة مرتدة من زميله بعدما عرقله دفاع تيخوانا بالقرب من منطقة وسط الملعب، ليصوبها بدقة رائعة من على بعد 35 مترا مستغلا تقدم الحارس عن مرماه لتسكن الكرة الشباك

ويعد هذا الهدف هو السادس لجينياك في المباريات الأربعة الماضية.

وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي الهدف الذي سجله لاعب المنتخب الفرنسي، في الوقت الذي حظي فيه الفيديو بمشاهدات عالية في الساعات الأولى من نشره على موقع “يوتيوب” الشهير.

وسبق لجينياك اللعب لفرق لوريان وتولوز قبل انتقاله إلى مرسيليا في 2010 وهو نفس العام الذي انضم فيه لتشكيلة منتخب فرنسا لكأس العالم.