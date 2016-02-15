شاهد: مقدونيا تدرس إغلاق حدودها في وجه اللاجئين

أعلنت حكومة مقدونيا اتخاذ تدابير جديدة صارمة بحق اللاجئين القادمين إلى أراضيها، مشيرة أنها تدرس إغلاق حدودها في ظل التدفق الكبير للاجئين.

إلا أن ألمانيا حذرت من أن عملية الإغلاق يمكن أن تفاقم الأوضاع في اليونان، التي لا يمكنها تدبير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها إلا بمزيد من القروض.

ويسمح القانون في مقدونيا فقط للاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان بالعبور لحدودها بعد التأكد من جنسياتهم.

ويقول حرس الحدود المقدوني إنه يتم إرجاع أكثر من 100 لاجئ يوميا بينهم أطفال.

ويجتمع مسؤولون من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا الاثنين في محاولة لمساعدة مقدونيا للاضطلاع بمسؤولياتها في خفض تدفق اللاجئين إلى أوربا.