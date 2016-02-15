شاهد: مغارة فريدة في عمق جبال الضفة الغربية

مغارة (هربة الحمام) تقع وسط سفوح جبلية بكر في الضفة الغربية وتحوي بين صخورها إرثا تراثيا وتاريخيا فريدا، إلا أن وقوعها ضمن المنطقة "ج" يحرمها من أي تطوير أو اعتناء دون إذن سلطات الاحتلال.

وتقع المغارة على عمق يصل إلى حوالي عشرة أمتار تحت الأرض وعلى بعد كيلومترات قليلة من بلدة بيت ليد بشمال الضفة الغربية.

وتمتد المغارة عدة أمتار طولا وعرضا وتتشعب منها ممرات ضيقة تؤدي إلى زوايا معتمة ولا ينتقص من جمال المكان سوى بعض الردم الذي ربما يكشف إزالته عن أسرار أخرى داخل المغارة.

ويأمل قرويون فلسطينيون في قرية بيت ليد بالضفة الغربية في أن تجذب مغارة بها كثير من المناطق المرتفعة والمنخفضة السائحين.

واكتسبت المغارة اسم (هربة الحمام) لكثرة الطيور فيها عندما اكتشفها سكان بيت ليد وإن قل وجودها حاليا.

ويتداول السكان العديد من القصص والحكايات عن هذه المغارة.