شاهد .. ماذا قال مصريون عن فتوى العاشق الشهيد؟

أثارت تصريحات مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة، بأن الرجل الذي عشق امرأة وكتم عشقه وعف ومات فهو من الشهداء، ردود فعل غاضبة.

وكان جمعة قال في برنامج تليفزيوني بمصر إن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: من عشق وكتم وعف ومات فهو من الشهداء".

واعتبر رجال دين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات جمعة مسيئة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد، خاصة وأن الحديث باطل بحسب فقهاء.

وقال مواطنون مصريون إن ما قاله المفتي السابق غير مقبول وأن الشهادة لا تكون إلا في عمل معروف مثل الجهاد أو الدفاع عن العرض أو المال أو النفس كما ورد في صحيح السنة.