شاهد: قتلى بينهم أطفال بقصف روسي على مستشفى بإدلب

قتل 9 مدنيين سوريين على الأقل في قصف للطائرات الروسية على مستشفى تابعة لمنظمة "أطباء بلاحدود" جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية روسية، قصفت مستشفى مدعوما من أطباء بلا حدود جنوب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم طفل، وسقوط عشرات الجرحى، وتدمير المستشفى.

وحصلت "الجزيرة مباشر" على صور حصرية تظهر آثار القصف والدمار الذي لحق بالمستشفى واستخراج الضحايا من تحت الأنقاض.

وتدعم منظمة "أطباء بلا حدود" 153 مستشفى ميدانيا ومراكز صحية أخرى في مناطق سورية مختلفة.

وفي سياق متصل، قتل 10 مدنيين، وجرح العشرات، في غارات جوية روسية، على مدينة إعزاز الحدودية، بريف حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة "الأناضول"، أن "الطيران الروسي استهدف صباح اليوم مدينة إعزاز بـ 10 غارات جوية، استهدفت إحداها محيط مستشفى التوليد والأطفال، وسط المدينة، ما تسبب في أضرار بالمبنى، وإيقاف العمل فيه".

وأوضحت المصادر، أن "القصف الروسي على إعزاز، لم يهدأ منذ فجر اليوم"، مضيفة أن "الطيران الروسي استخدم في آخر غارة على المدينة صواريخ عنقودية".