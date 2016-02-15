البث الحي
منوعات

شاهد- شهيد فلسطيني في رام الله ينضم لركب الشهداء

15/2/2016

شيع الفلسطينيون ( الاثنين) جثمان الشاب الفلسطيني الذين استشهد برصاص قوات  الاحتلال الإسرائيلي بعد محاولته  الهجوم على إسرائيلي وطعنه في الضفة الغربية – وفقا لمزاعم إسرائيلية، حيث ردد المشيعون الهتافات المنددة بالاحتلال ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

كانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن الصبي البالغ من العمر 17 عاما حاول (الأحد) طعن أحد عناصر الشرطة من القوات شبه العسكرية عند نقطة للتفتيش في الضفة الغربية، ما دفع عناصر الشرطة الإسرائيلية لقتله رميا بالرصاص.

وفي وقت سابق من (الاثنين) اشتبك شبان فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيما للاجئين قرب رام الله ، وقالت المتحدثة باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن فلسطينيين ألقوا الحجارة  والزجاجات الحارقة على القوات الإسرائيلية التي ردت وقامت بتفريقهم.

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية  163 فلسطينيا على الأقل  منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي ، قالت إسرائيل إن  107 منهم هاجموا عناصر إسرائيلية ، في حين أن الباقين قتلوا بالرصاص خلال احتجاجات مناهضة لإسرائيل، فيما أشارت إسرائيل إلى مقتل 27 إسرائيليا أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)