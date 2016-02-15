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شاهد ردود فعل مصريين على مطالب الأطباء بإقالة وزير الصحة

15/2/2016

أعرب أطباء ومواطنون مصريون عن تأييدهم لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالبلاد التي انعقدت الجمعة الماضية للمطالبة بإقالة وزير الصحة.

وقال طبيب إنه مع قرارات النقابة للحفاظ على كرامة الأطباء قائلا: "وزير الصحة لا يعترف بالأطباء ويرغب في خصخصة المنظومة الصحية في مصر".

وقال مواطن: "الأطباء ينظمون وقفات احتجاجية سلمية وهذا من حقهم".

واحتشد آلاف الأطباء المصريين، الجمعة، في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكررة" على الأطباء من عناصر الشرطة.

وتصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء في مصر ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام أفراد شرطة لمستشفى المطرية بالقاهرة والاعتداء على طبيبين.

وأفاد بيان نشره موقع نقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية قررت اتخاذ عدة خطوات تصعيدية بينها احتجاجات وإضراب عن العمل وقد تصل إلى استقالات جماعية، كما وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة أحمد عماد الدين وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، ونظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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