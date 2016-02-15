البث الحي
منوعات

شاهد: النيران تلتهم مسرحا بالهند خلال عرض مباشر

15/2/2016

التهمت النيران مسرحا في مدينة مومباي الهندية خلال عرض يستهدف إظهار الهند كمقصد لجذب للاستثمار الأجنبي.

وشبت النيران أسفل المسرح خلال تقديم راقصين عرضا عليه، إلا أنهم لم ينتبهوا للحريق إلا بعد تعالي صيحات الجمهور.

وانتشر الحريق لاحقا وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في السماء.

ولم يسقط ضحايا في الحريق، ولم تلغ فعالية "صنع في الهند" التي تستمر أسبوعا.

غير أن الحادث يُنظر إليه على أنه إحراج للحكومة لأن هذه الفاعلية من بين أكثر المبادرات الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتستهدف جعل البلاد مركزًا للتصنيع على قدم المساواة مع الجارة الصين.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)