شاهد: النيران تلتهم مسرحا بالهند خلال عرض مباشر

التهمت النيران مسرحا في مدينة مومباي الهندية خلال عرض يستهدف إظهار الهند كمقصد لجذب للاستثمار الأجنبي.

وشبت النيران أسفل المسرح خلال تقديم راقصين عرضا عليه، إلا أنهم لم ينتبهوا للحريق إلا بعد تعالي صيحات الجمهور.

وانتشر الحريق لاحقا وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد في السماء.

ولم يسقط ضحايا في الحريق، ولم تلغ فعالية "صنع في الهند" التي تستمر أسبوعا.

غير أن الحادث يُنظر إليه على أنه إحراج للحكومة لأن هذه الفاعلية من بين أكثر المبادرات الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتستهدف جعل البلاد مركزًا للتصنيع على قدم المساواة مع الجارة الصين.