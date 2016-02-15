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شاهد.. افتتاح معرض "كائنات" لرسوم ومنحوتات بالأردن

15/2/2016

افتتح ثلاثة فنانين أردنيين معرضا حمل عنوان (كائنات) لمجموعة كبيرة من الرسوم الفنية لوجوه ولوحات ومنحوتات للفنانين الأردنيين "بدر محاسنة" و"هيلدا حياري" و"محمد نصر الله".

واجتمع الفنانون الثلاثة – الذين لكل منهم أسلوبه الخاص- للمشاركة في رؤاهم الفنية تحت موضوع واحد، لتلك اللوحات الفنية التي تتراوح أسعارها بين 800 و8 آلف دينار أردني، ما يعادل (1130 و11300 دولارا).

وقالت الفنانة هيلدا حياري لـ "رويترز"  إن عملها التعبيري عبارة عن دراسة لعلاقة الناس بالحيوانات وبعضهم البعض.

بينما قال الفنان  بدر محاسنة "تسمية كائنات تسمية أقرب لارتجالية تعسفية. في مرحلة إحنا الثلاثة كنا لاحظنا انه فيه اشتراك في انه بنشتغل كائنات مش بالضرورة بورتريه إنساني أو أشكال معينة. صار اتفاق ارتجالي تعسفي على فكرة كائنات وكانت متحققة بالأشكال اللي اشتغلناها."

وقال زائر للمعرض يُدعى سمير الحياري إن صور الوجوه المعروضة في المعرض تعبر عن تجارب أناس في العالم العربي والعالم أجمع.

ويستمر المعرض الذي يُقام في العاصمة الأردنية عمان حتى يوم الثالث من مارس المقبل.

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