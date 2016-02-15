شاهد.. إسرائيل تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

بنحو مليون متر مربع من المرايا تسعى إسرائيل لإنشاء محطة للطاقة الشمسية الحرارية ستكون هي الأكبر في العالم عند افتتاحها المقرر عام 2017.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه المحطة إلى إنتاج 121 ميغاوات، من الطاقة الكهربائية ، وهو ما يمثل رسم خريطة جديدة للطاقة في إسرائيل .

وتعمل المحطة الجديدة في إسرائيل عبر مرايا يتم تركيبها على امتداد نحو مائتين وخمسين مترا لتجميع أشعة الشمس على أحد المراجل التي تقوم عبر بخار الماء بإدارة توربينات من شأنها توليد الطاقة الكهربائية.

وبينما تبني سلطات الاحتلال أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم يعيش قطاع غزة المحاصر معاناة صعبة بسبب نقص الطاقة نتيجة الحصار المفروض عليه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.