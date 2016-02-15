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شاهد.. إسرائيل تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

15/2/2016

بنحو مليون متر مربع من المرايا تسعى إسرائيل لإنشاء محطة للطاقة الشمسية الحرارية ستكون هي الأكبر في العالم عند افتتاحها  المقرر عام 2017.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه المحطة إلى إنتاج  121 ميغاوات، من الطاقة الكهربائية ، وهو ما يمثل رسم خريطة جديدة للطاقة في إسرائيل .

وتعمل المحطة الجديدة في إسرائيل عبر مرايا يتم تركيبها على امتداد نحو مائتين وخمسين مترا لتجميع أشعة الشمس على أحد المراجل التي تقوم عبر بخار الماء  بإدارة توربينات من شأنها توليد الطاقة الكهربائية.

وبينما تبني سلطات الاحتلال أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم يعيش قطاع غزة المحاصر معاناة صعبة بسبب نقص الطاقة نتيجة الحصار المفروض عليه من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

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