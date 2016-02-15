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شاهد: أبحاث في قاع المحيط بضغطة من أطراف أناملك

15/2/2016

يطور الباحثون أجهزة روبوت مرنة لاستخدامها في الأبحاث التي تجري في قاع المحيط تسمح لخبراء الأحياء المائية بفحص أدق جوانب الحياة البحرية دون الإضرار بها.

واختبر الباحثون على عمق 500 قدم تحت سطح البحر أجهزة روبوت قابضة مرنة لجمع عينات من الحياة البحرية الدقيقة لتحل محل الأجهزة المعدنية المعتادة، ويمكن أن تكون أداة فعالة بالنسبة لخبراء الأحياء.

ويقول كيفين جالوي وهو مهندس ميكانيكي في معهد ويس التابع لجامعة هارفارد "كأنك تجري منظار قولون للشعاب المرجانية. ما تعذر من قبل هو الولوج إلى جحور تعيش فيها هذه الكائنات البحرية. لم يكن لديهم المعدات المرنة بالقدر الكافي للولوج إلى تلك الأماكن."

وتعطي هذه التقنية الباحثين قدرة أكبر على التعامل مع الحياة البحرية الحساسة.

ويعتزم الفريق زرع أجهزة استشعار في مقابض الروبوت المرنة، وهو ما يسمح لهم بقياس دقيق لحجم الكائنات البحرية، وجمع بيانات جينية عنها دون الحاجة إلى انتزاعها من بيئتها.

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