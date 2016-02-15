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سان جيرمان يعاقب أوريه بالإيقاف ليغيب عن لقاء تشيلسي

15/2/2016

سيرج أوريه سوف يغيب عن لقاء تشيلسي – رويترز

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إيقاف المدافع سيرج أوريه لأجل غير مسمى واستبعاده من قائمة لقاء تشيلسي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء بسبب إهانة المدرب لوران بلان وزملائه في الفريق.

وقال النادي إنه عاقب أوريه من ساحل العاج بعدما وجه إهانات لبلان ولزملائه ومن بينهم أنخيل دي ماريا وزلاتان إبراهيموفيتش في مقطع فيديو على الإنترنت.

ونقل موقع سان جيرمان على الإنترنت عن ناصر الخليفي رئيس النادي قوله في بيان أمس الأحد "اتخذت قرارا بايقاف سيرج أوريه، باريس سان جيرمان مؤسسة قوية للغاية لا يمكن أن يمسها أحد".

وأضاف "لن أسمح لأي شخص بوضع النادي في صعوبات وإبعادنا عن أهدافنا بداية من مواجهتنا مع تشيلسي والتي تترقبها جماهيرنا بشدة"، وتابع "سيرج أوريه لن ينضم لقائمة مباراة تشيلسي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوربا".

وتعهد سان جيرمان "بالمساندة الكاملة للمدرب لوران بلان واللاعبين الذين ربما شعروا بالإهانة من تعليقات أوريه والتي تأتي على عكس قيم النادي".

وفي مقطع فيديو آخر على الانترنت قدم أوريه (23 عاما) اعتذاره قائلا "فعلت شيئا في غاية الحماقة، أعتذر لزملائي في الفريق وللمدرب وللنادي والمشجعين، وخاصة المدرب، أستطيع فقط أن أشكره على كل ما فعله من أجلي، أتحمل كافة العواقب".

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