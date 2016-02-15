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روسيا ستبدأ إمداد إيران بأنظمة إس 300 الصاروخية

15/2/2016

دبلوماسي روسي: إيران أبدت اهتماما بشراء منظومات صاروخية أخرى

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الاثنين إن روسيا ستبدأ في تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية لإيران "في أقرب وقت".

ونقلت الوكالة عن أمير كابولوف، مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، أن التوريدات ستبدأ في أقرب وقت بموجب الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان. 

وأشار كابولوف، في الوقت ذاته، إلى أن المسؤولين الإيرانيين يبدون اهتماما أيضا بشراء منظومات صاروخية روسية أخرى، أكثر تطورا، من طراز "إس — 400". غير أن المباحثات بين الجانبين حول هذا الموضوع لم تبدأ بعد، على حد قوله.

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