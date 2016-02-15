"دي كابريو" يحصد لقب أفضل ممثل في جوائز بافتا

حصد الفيلم خمسة ألقاب ضمن جوائز البافتا

لمع اسم الفيلم الدرامي "ذا ريفينانت" في حفل جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا" وحصد خمس جوائز أبرزها أفضل فيلم وأفضل ممثل للأمريكي ليوناردو دي كابريو وأفضل مخرج لأليخاندرو جونزاليس إيناريتو.

كما فاز الفيلم بجائزتي أفضل تصوير سينمائي وموسيقى في الحفل الذي أقيم في لندن.

وانتزعت بري لارسون جائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "رووم" بينما فازت كيت وينسلت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ستيف جوبز".

وفاز مارك رايلانس بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "بريدج أوف سبايز."

وحصل فيلم "بروكلين" على جائزة أفضل فيلم بريطاني .