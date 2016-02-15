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ديوكوفيتش يواصل تربعه على قمة التصنيف العالمي للتنس

15/2/2016

نوفاك ديوكوفيتش – أرشيف

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس  مع صدور اللائحة الجديدة اليوم الاثنين.

وظل البريطاني أندي موراي في المركز الثاني يليه السويسري روجر فيدرر ثالثا في الترتيب.

كما حافظ السويسري ستانيسلاس فافرينكا على المركز الرابع بينما جاء الإسباني رفائيل نادال فى المركز الخامس.،  بينما احتل الإسباني ديفيد فيرير المركز السادس تلاه الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع.

وجاء التشيكي توماس برديتش في المركز الثامن متقدما على الفرنسي جو ويلفريد تسونجا صاحب المركز التاسع والذي احتل مواطنه ريشار جاسكيه المركز العاشر.

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