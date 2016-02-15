دراسة: نهم الشراء والتكنولوجيا تقلل استخدام أجهزة المنزل

دراسة: الأجهزة المنزلية باتت أقل عملا

قالت دراسة ألمانية إن رغبة المستهلك في مواكبة التقدم التقني و مجرد الرغبة في شراء جهاز جديد ، قد حدت من فترات استخدام الأجهزة المنزلية في ألمانيا .

وبحسب الدراسة فإن معدل استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية مثل الغسالات والثلاجات من قبل المشتري الأول لها تراجع في الفترة بين عام 2004 و2013 من 1ر14 عاما إلى 13 عاما.

وأعد الدراسة باحثون بمعهد بون للدراسات البيئية التابع لجامعة بون بتكليف من اتحاد البيئة الألماني "أوبا" الذي نشر نتائجها الاثنين في برلين.

وتراجعت فترة الاستخدام الأول لأجهزة الحاسوب المحمول من 4ر5 سنوات عام 2004 إلى 1ر5 سنوات في عام 2012 ، ووفقا للباحثين فإن تراجع فترات استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل خاص يأتي لتسارع التقدم التقني ، وسعى المستهلك لاقتناء التكنولوجيا الأحدث.