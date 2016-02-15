خبير: فيسبوك يستهلك 15% من طاقة الهاتف

فيسبوك

قال أحد خبراء البرمجيات إن حذف التطبيق الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك" يوفر 15% من طاقة بطارية الهاتف الذكي.



وذكر محرر التكنولوجيا في صحيفة "الجارديان" البريطانية صامويل جيبس أنه حذف التطبيق من جهازه وهو من نوع "آيفون 6 إس بلس" على سبيل التجربة، وبعد أسبوع اكتشف أن أداء بطارية الهاتف تحسن بنسبة 15% تقريبا.



وكتب جيبس في تقريره "بحلول الساعة العاشرة والنصف مساء كل يوم كنت أجد 15% زيادة في كمية الطاقة الموجودة في البطارية" مقارنة بالكمية التي كانت تتواجد في نفس التوقيت أثناء وجود تطبيق فيسبوك على الجهاز.

مضيفا أن حذف التطبيق ساعد أيضا في توفير مساحة كبيرة على قرص تخزين البيانات، حيث اكتشف أن تطبيق "فيسبوك" يستهلك حوالي 500 ميجابايت من قرص التخزين منها حوالي 111 ميجابايت هي حجم التطبيق نفسه والباقي للملفات المرتبطة بتصفح موقع "فيسبوك" من خلال التطبيق.



ورغم أنه ليس جديدا أن يؤدي حذف أي تطبيق إلى توفير مساحة على قرص التخزين، فإن اكتشاف جيبس للعلاقة بين تطبيق "فيسبوك" واستهلاك الطاقة، يأتي بعد أن طرح موقع "فيسبوك" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إصدارا جديدا من نظام التطبيق الخاص بنظام التشغيل آي.أو.إس وقالت إنه يستهدف وقف استهلاك الطاقة.



وفي ذلك الوقت قالت شركة "فيسبوك" إن مشكلة الطاقة في التطبيق تتعلق باستمرار "كود الشبكة وملف جلسات المحادثة الصوتية في التطبيق" في حالة تشغيل حتى بعد وقف تشغيل التطبيق.



وأشار جيبس إلى أنه طلب من بعض زملائه تكرار تجربته مع تطبيق "فيسبوك" وتوصلوا إلى نفس النتيجة.



وبالنسبة للمستخدمين الذين لا يريدون التخلي عن فيسبوك، اقترح جيبس الدخول إلى موقع التواصل مباشرة عبر الإنترنت وليس عبر التطبيق مع تنزيل رمز هذا الموقع على شاشة الجهاز بحيث يمكن الدخول إليه مباشرة.

وقال إن هناك بعض الاختلافات بين الموقع والتطبيق، لكن توفير الطاقة يستحق تقبل هذا الاختلاف.