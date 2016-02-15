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جامعة باكستانية تسمح لأساتذتها بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم

15/2/2016

جامعة باكستانية تسمح لأساتذتها بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم

سمحت جامعة في شمال غرب باكستان لأساتذتها بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات طالبان.

واتخذت جامعة باشا خان في تشارسادا القرار بعد هجوم الشهر الماضي لمسلحي حركة طالبان أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

وهدد مقاتلو طالبان الباكستانية بشن هجمات أخرى على المدارس والجامعات، ما أثار حالة متنامية من انعدام الأمن في البلاد.

 وأعاد الهجوم لأذهان الباكستانيين الفزع الذي حل بهم منذ نحو عام عندما ذبح مسلحون 134 تلميذا في مدرسة يديرها الجيش على مسافة 31 كيلومترا من بيشاور.

 وقال نائب رئيس الجامعة فضل رحيم مروات إن الجامعة اتخذت قبل إعادة فتحها إجراءات أمنية مشددة، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة جديدة وعينت المزيد من الحراس المسلحين وزادت ارتفاع السياج المحيط بها.

وقال "بعد اتخاذ كل إجراءات الأمن الممكنة لحماية الطلاب وأعضاء الجامعة أعدنا فتحها".

 وأضاف أن المدرسين الذين يملكون سلاحا مرخصا يمكنهم الاحتفاظ به شريطة عدم إظهاره في فصول الدراسة.

ويسهل الحصول على أسلحة نارية في شمال غرب باكستان وامتلاك السلاح عادة متأصلة بين أفراد قبائل البشتون في المنطقة.

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