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"تويوتا" تستأنف الإنتاج بمصانع اليابان

15/2/2016
تويوتا اليابانية

أعلنت مجموعة تويوتا اليابانية عن استئناف الإنتاج في مصانعها في اليابان بعد توقف استمر أسبوعا بسبب نقص في القطع نجم عن انفجار وقع في مصنع تابع لأحد مزوديها.

وقالت تويوتا في بيان (الاثنين) إنها "تؤكد أن الإنتاج استؤنف اليوم بحسب ما هو مقرر".

وكانت الشركة أعلنت قبل أسبوعين أن خطوط الإنتاج في مصانعها باليابان ستتوقف عن العمل من 8 حتى 13 فبراير/شباط الجاري بسبب تعرض مصنع أحد مزوديها -شركة "آيشي ستيل"- لانفجار، في حين ستواصل مصانعها في الخارج عملها كالمعتاد.

يذكر أن "آيشي ستيل" تنتج لتويوتا قطعا فولاذية، وقد تعرض مصنعها في 8 يناير/كانون الثاني الماضي إلى انفجار أدى إلى إلحاق الضرر بجزء منه.

وقد استؤنف الإنتاج اليوم الاثنين في 29 مصنعاً بعدما تم تعويض القطع الناقصة من خط إنتاج آخر يتبع لآيشي ستيل، ومن مصانع صلب أخرى.

وتتوقع آيشي ستيل أن تستعيد طاقتها الإنتاجية كاملة الشهر القادم "مارس".

 

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